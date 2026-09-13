Cenotes de Playa del Carmen, en riesgo de contaminación por falta de infraestructura sanitaria

La falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en óptimas condiciones, y la carencia de infraestructura para la conexión domiciliarias de todas las colonias a la red de drenaje sanitario, los cenotes en Playa del Carmen están expuestos a la contaminación y perder la calidad de agua, ya que el suelo kárstico es frágil para el vertimiento de contaminantes, advirtió el activista, Elías Siebenborn.

En el marco del día internacional de las Cuevas y el Karst, el activista hace el llamado no solo a las autoridades, sino a toda la población en hacer concienciar sobre la protección, estudio y gestión sostenible de las formaciones kársticas y cuevas.

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Durante una visita a la Cueva llamada “Papalote”, ubicado en el cuarto parque del fraccionamiento de Villas del Sol de Playa del Carmen, se observó la presencia de diversas especies animales.

Por su parte el activista Roger de la Mora, comentó que los asentamientos humanos “irregulares” al no contar con infraestructura descargan los desechos fecales en las cuevas que terminan contaminando el acuífero, pero esa contaminación no se queda ahí, sino que se desplaza hacia el mar donde termina afectando los arrecifes de coral.