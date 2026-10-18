Hombre termina en el hospital tras ser golpeado durante una riña en Playa del Carmen

Con severos golpes en el rostro fue trasladado al hospital un hombre desde el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen, luego de que participó en una riña entre personas presuntamente alcoholizadas.

El hecho ocurrió alrededor la noche del sábado en la calle Golondrina Marina con avenida Chit, cuando vecinos reportaron al 911 un pleito, además de una persona lesionada que estaba tirada en el suelo.

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Luego del reporte, las autoridades municipales se desplazaron hasta la zona para llevar a cabo la verificación de la situación, al corroborar los hechos solicitaron una ambulancia, donde minutos después los paramédicos al arribar brindaron los primeros auxilios e informaron que el hombre presentaba varios golpes en el rostro y casi desmayado.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó el pleito pero presuntamente vecinos indicaron que todo tuvo que ver con una situación por ingerir alcohol.

El lesionado fue trasladado al hospital del IMSS- 18, para recibir atención médica de los golpes que presentaba.