Pelea moviliza a cuerpos de emergencia en la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen

Una riña entre personas en situación de calle generó una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia la noche de este domingo en la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, luego de que un hombre lesionado saliera a pedir ayuda tras permanecer por más de una hora herido dentro de un predio abandonado.

Los hechos se registraron sobre la calle 92 con esquina en la avenida 10, donde vecinos y transeúntes observaron a un sujeto ensangrentado que caminaba con visibles dificultades, por lo que de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría resultado lesionado durante una riña entre indigentes ocurrida horas antes al interior de un inmueble abandonado utilizado frecuentemente como refugio improvisado por personas en situación de calle.

Según versiones recabadas en el lugar, tras el enfrentamiento el lesionado permaneció resguardado dentro del predio, aparentemente tratando de soportar el dolor de las heridas. Sin embargo, al agravarse su estado físico y no poder continuar resistiendo, decidió salir a la vía pública para solicitar ayuda.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio para verificar el reporte y, tras confirmar que la persona presentaba diversas lesiones, solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención prehospitalaria.

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Minutos después arribó una ambulancia cuyos paramédicos realizaron una valoración inicial del herido y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Playa del Carmen, para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones que presentaba el hombre, aunque trascendió que se encontraba consciente al momento de ser atendido por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades señalaron que no hubo personas detenidas, debido a que el ataque ocurrió tiempo antes de la llegada de los elementos policiacos y no se contaba con información precisa sobre el paradero del o los agresores.

Asimismo, se indicó que el lesionado es una persona en situación de calle que, habitualmente, se refugiaba dentro del predio abandonado donde ocurrió la riña. Elementos policiacos realizaron recorridos en las inmediaciones para tratar de ubicar a los presuntos responsables.