Ciudadanos someten y golpean a presunto ladrón de motocicleta en la colonia Justo Sierra; fue entregado a la policía

Un hombre fue detenido la noche de este jueves en el cruce de las calles Ballena y Jurel, en la colonia Justo Sierra, luego de ser retenido y golpeado por un grupo de ciudadanos que lo señalaron como el presunto responsable del robo de una motocicleta ocurrido horas antes en ese mismo sector de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, los propietarios de la unidad aseguraron que cuentan con videos de cámaras de vigilancia en los que, presuntamente, se observa a un sujeto con las mismas características físicas del ahora detenido arrastrando una motocicleta Italika de color verde para posteriormente desaparecer del lugar.

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Los afectados señalaron que al reconocer al individuo caminando sobre la calle Ballena decidieron interceptarlo, lo que derivó en una confrontación durante la cual el hombre fue sometido y agredido físicamente por varias personas, quienes exigían que respondiera por el supuesto robo.

Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes intervinieron para evitar que la situación escalara, aseguraron al señalado y lo trasladaron a la Comandancia Municipal.

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Durante su aseguramiento, el hombre negó en todo momento haber participado en el robo de la motocicleta. Afirmó que se dedicaba a conducir un “Pochimóvil” y pedir dinero en distintos puntos de la isla, por lo que rechazó las acusaciones en su contra. Asimismo, comentó que hace apenas dos días había sido detenido y remitido a la Academia de Policía por una falta administrativa, tras protagonizar una riña y alterar el orden público en Playa Norte.

Por su parte, los elementos policiacos informaron al propietario de la motocicleta que deberá acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal y aportar las grabaciones de videovigilancia como evidencia, a fin de que la autoridad ministerial determine si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades y esclarecer los hechos.

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Las autoridades recordaron que será la Fiscalía la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y definir la situación jurídica del detenido, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

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