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Flamazo en local de pollos asados provocó pánico en Playa del Carmen

Una densa cortina de humo cubrió la calle tras el flamazo registrado mientras preparaban pollos asados; no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Vecinos y transeúntes se alejaron del negocio ante el temor de que ocurriera una explosión de los tanques de gas
Vecinos y transeúntes se alejaron del negocio ante el temor de que ocurriera una explosión de los tanques de gas / Cortesía

Un flamazo se registró en un local comercial donde cocinaban pollos asados, lo que derivó miedo entre los peatones que pasaban por la zona, el impacto provocó tremenda humareda en la calle, la gente salió corriendo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 68 y 30 avenida de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta de Playa del Carmen, donde se registró un flamazo de fuego cuando preparan los pollos asados.

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Al registrarse el siniestro tomó desprevenido a los vecinos y peatones que salieron corriendo ante el temor de alguna explosión de los tanques de gas.

La explosión provocó pánico en la zona, la calle se ensombreció por las cortinas de humo justo en el momento que pasaba un camión de transporte público con usuarios abordo.

Al parecer el flamazo se presentó por la cantidad de grasa acumulada en la campaña, durante el impacto se escuchó el grito de una persona, una valiente mujer que pasaba por la zona hasta se detuvo para ver lo que ocurría en el local, incluso, por unos segundos se salvó del siniestro que pudo provocarle alguna quemadura.

Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, más que del tremendo susto que se llevaron los empleados y clientes.

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