Incendio consume humilde vivienda en la invasión 23 de Julio; detienen a hombre señalado por su pareja

Una humilde vivienda construida con láminas quedó completamente destruida por un incendio registrado la tarde de este domingo en el asentamiento irregular de la colonia 23 de Julio, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos. En el lugar, un hombre fue detenido luego de ser señalado por su pareja como presunto responsable de iniciar el fuego.

Los hechos ocurrieron al final de la invasión, en una zona cercana a la playa, donde vecinos reportaron a las líneas de emergencia que una vivienda se encontraba envuelta en llamas, por lo que solicitaron la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.

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Los primeros en arribar fueron elementos de Bomberos Tácticos, quienes comenzaron las labores para sofocar el fuego. Debido a la intensidad del incendio, fue necesario retirar parte de las láminas que conformaban la estructura para facilitar el acceso al inmueble y combatir las llamas.

Posteriormente, se sumaron elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes apoyaron en las labores de atención y resguardo del área, mientras numerosos vecinos observaban la movilización desde el exterior.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Estatal Preventiva. / Por Esto.

En medio de la emergencia, una mujer llegó al sitio visiblemente afectada y, entre lágrimas, señaló a su pareja sentimental, con quien aseguró llevar aproximadamente 20 años de relación, como la persona que presuntamente habría provocado el incendio. De acuerdo con su versión, el hombre habría comenzado prendiendo fuego a los colchones que se encontraban dentro de la vivienda, lo que habría originado el siniestro.

Ante estos señalamientos, los agentes policiacos procedieron a detener al masculino para ponerlo a disposición de la Fiscalía correspondiente, instancia que deberá realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica, así como establecer si existe responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

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La mujer, acompañada de su hija, permaneció llorando al observar cómo el fuego consumía lo que durante años había sido su hogar. Entre la desesperación, lamentó haber perdido las pocas pertenencias y bienes que había logrado reunir durante su vida en pareja.

Una vez controlado el incendio, las autoridades comenzaron a retirarse gradualmente del lugar. Sin embargo, personal de Protección Civil permaneció en la zona para realizar una inspección entre los restos de la vivienda, ante la posibilidad de localizar a algunos perros que, según el testimonio de la mujer, habitaban en el inmueble.

Los agentes realizaron la detención del masculino. / Por Esto.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas; no obstante, las pérdidas materiales fueron totales, mientras que la presunta participación del hombre en el incendio deberá ser esclarecida por las autoridades ministeriales.

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