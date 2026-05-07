Fuga de gas provocó una explosión en Jardines Maya Coba en Playa del Carmen

Una fuga de gas que explotó en una casa del complejo privado de Jardines Maya Coba de Playa del Carmen, provocó una tremenda movilización de los cuerpos de emergencia para atender el siniestro, una mujer de la tercera edad, propietaria de la casa sufrió una crisis nerviosa, por fortuna no se reportaron intoxicados.

Según testigos, al percatarse de los hechos de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades, minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bomberos y paramédicos para atender la emergencia.

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De acuerdo a información de Protección Civil de Playa del Carmen al arribar en la escena, los cuerpos de emergencia entraron al domicilio con autorización de una mujer de 62 años de edad originaria de Quintana Roo, quien manifestó que al intentar prender su estufa sufrió un flamazo lo que provocó daños en los quemadores con ruptura de la cubierta de vidrio.

Los hechos que ocurrieron provocaron miedo entre los residentes del complejo habitacional, la gente salió a las calles para averiguar qué estaba pasando al notar la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al ser una zona privada solo ingresaron las autoridades para atender el siniestro, sin embargo, ante la presencia de las autoridades la gente se arremolinó tratando de ver que estaba ocurriendo en la casa de sus vecinos. Mientras tanto, los elementos de Protección Civil inspeccionaban los hechos causados al interior de la casa para determinar que provocó la explosión pero descubrieron que se derivó de una fuga de gas.

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Los paramédicos de inmediato brindaron los primeros auxilios a la mujer de la tercera edad que entró en crisis nerviosa luego del impacto, lograron valorarla y su estado de salud se reportó estable, no fue necesario su traslado a un hospital.

Minutos después elementos de bomberos determinaron cerrar el suministro de gas desde los tanques estacionarios por cuestiones de seguridad, y evitar alguna explosión no grata, en tanto, la propietaria deberá realizar el mantenimiento de las instalaciones de gas por cuestiones de seguridad.