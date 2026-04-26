Agente canino detecta droga y detienen a joven en un parque de Felipe Carrillo Puerto

La oportuna intervención del agente canino de la Dirección General de Seguridad Pública, Transito y Bomberos, se logró la detención de un joven que se encontraba conquistando a una jovencita en el parque y cuando paso el agente canino detecto la presencia de posible sustancia toxica entre las pertenencias de dicha persona y tras la verificación, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la corporación policial.

Los hechos se registraron cerca de las 11 horas en el parque principal Ignacio Zaragoza, cuando agentes de la policía municipal, realizaban recorrido de rutina acompañado por el agente canino Kamil, cuando detectaron una posible sustancia toxica entre las pertenencias de un joven que aparentemente había llegado a la ciudad, y que se encontraban conquistando a una jovencita.

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Los agentes previamente habían llegado al parque y una de los puntos que procedieron a revisar es precisamente la terminal de autobuses de esta ciudad, donde los agentes recorrieron la zona de espera y en los andenes sin encontrar nada fuera de lo ordinario, por lo que aguardar tiempo para la llegada de los autobuses previstos antes del mediodía, se desplazaron al parque principal.

Por lo que durante el recorrido en el parque principal, en uno de los arietes que se encuentra frente a la Iglesia de la Santa Cruz, se encontraba una pareja en una amena charla, cuando los agentes policiales de Seguridad Pública con el apoyo del agente canino, este ultimo detectó la presencia de posible sustancia toxicas en las pertenencias del hombre que se encontraba a un costado.

Ante esta situación el agente canino, realizó la marcación, por lo que los agentes policiacos, procedieron a realizar la revisión de las pertenencias, logrando encontrar la sustancia prohibida, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer de que se trata.

Los antes policiacos procedieron a leerle los derechos al individuo, proceder a asegurarlo colocándole los grilletes en la mano. Al momento de la intervención, se sumaron al apoyo elementos de la Guardia Nacional que se encontraban realizando trabajos de proximidad social.