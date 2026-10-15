Cenotes de Campeche: conoce los tres atractivos naturales de Miguel Colorado

Campeche tiene una alternativa para quienes desean cambiar las playas y los recorridos históricos por una aventura rodeada de vegetación. En la comunidad de Miguel Colorado, en el municipio de Champotón, existe una ruta que reúne tres cenotes con paisajes y atractivos distintos, ideales para explorar la naturaleza y descubrir sitios poco conocidos de la entidad.

El recorrido incluye el Cenote Azul, el Cenote Los Patos y el Cenote K41, tres espacios que ofrecen desde actividades recreativas hasta la posibilidad de observar la fauna silvestre. Si buscas un plan diferente para tus próximas vacaciones, estos lugares pueden convertirse en una opción para disfrutar de un día fuera de la ciudad.

Cenote Azul: aventura entre aguas y vegetación

El Cenote Azul, ubicado en Miguel Colorado, es uno de los principales atractivos naturales de Champotón. Su extensión, sus paredes rocosas y la vegetación que lo rodea crean un paisaje ideal para quienes buscan conocer los tesoros naturales de Campeche.

Entre las actividades disponibles en la zona se encuentran el kayak, la natación, el senderismo y la tirolesa, además de puntos desde los que es posible contemplar el entorno. Antes de viajar, conviene verificar cuáles experiencias están habilitadas y cuáles son sus condiciones de acceso.

Cenote Los Patos: un espacio para disfrutar del paisaje

A poca distancia del Cenote Azul se encuentra el Cenote Los Patos, otro punto que forma parte de la ruta ecoturística de Miguel Colorado. Este lugar destaca por su ambiente natural y por la presencia de aves, que lo convierten en una alternativa para quienes disfrutan de la observación de la fauna.

Su entorno invita a realizar una caminata, tomar fotografías y apreciar la vegetación de la región. Debido a su cercanía con el Cenote Azul, ambos sitios pueden incluirse en una misma excursión.

Cenote K41: un encuentro con la fauna silvestre

El tercer punto de la ruta es el Cenote K41, un sitio rodeado de vegetación que ofrece una experiencia distinta por las características de su entorno. Entre sus particularidades se encuentra la presencia de murciélagos, que salen de sus refugios para buscar alimento, especialmente al caer la tarde.

A diferencia de otros espacios de la zona, el acceso puede resultar más complicado, por lo que se recomienda acudir con orientación de guías locales. También es importante respetar las indicaciones de seguridad y consultar si las actividades acuáticas están permitidas.

¿Cómo visitar los tres cenotes de Campeche?

La ruta de Miguel Colorado, en el municipio de Champotón, permite organizar una excursión para conocer los tres cenotes durante el mismo viaje. Desde San Francisco de Campeche, el traslado puede tomar alrededor de una hora y 45 minutos, aunque el tiempo depende del punto de salida y de las condiciones del camino.

Para disfrutar el recorrido, se recomienda llevar ropa cómoda, calzado adecuado, agua potable y repelente de insectos. También es importante consultar con el centro ecoturístico los horarios, las tarifas y las actividades disponibles antes de emprender el viaje.

Los visitantes deben seguir las indicaciones de los guías, evitar dejar residuos y respetar la fauna para contribuir a la conservación de estos espacios.

La ruta de los tres cenotes de Miguel Colorado representa una opción para descubrir otra faceta de Campeche, con escenarios naturales que combinan aventura, tranquilidad y biodiversidad. Es una alternativa para quienes desean explorar la península más allá de sus playas y zonas arqueológicas.