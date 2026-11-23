Alfonso Sánchez Tello Zapata, empresario inmobiliario vinculado con el desarrollo residencial Cittadella, habría sido localizado sin vida en Yucatán, de acuerdo con información que trascendió durante las últimas horas.
Fuentes cercanas a su entorno personal señalaron que desde la tarde del domingo no habían logrado establecer contacto con el empresario. Posteriormente, trascendió que habría sido encontrado sin vida, aunque hasta el momento no se ha precisado el lugar del hallazgo.
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Las primeras versiones apuntan a un presunto suicidio; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se espera que las instancias correspondientes den a conocer las circunstancias de lo ocurrido.
Sánchez Tello enfrentaba un proceso penal por el presunto delito de fraude específico, relacionado con operaciones inmobiliarias del desarrollo Cittadella, por un posible daño patrimonial superior a los 51 millones de pesos. De acuerdo con la información proporcionada, se encontraba bajo la medida de prisión domiciliaria en Yucatán.
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Hasta ahora, tampoco se ha establecido si su fallecimiento tiene alguna relación con el procedimiento legal que enfrentaba. Se espera información oficial para esclarecer el caso.