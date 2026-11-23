Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli viajaron a Yucatán para acompañar a los familiares de Natasha Parra Sacramento durante su funeral, realizado en la comisaría de Dzityá, en Mérida, tras el accidente de tránsito en el que perdió la vida sobre la carretera Mérida-Progreso.

A su regreso a la Ciudad de México, la pareja fue abordada por reporteros y expresó su tristeza por el fallecimiento de la joven. Durante el encuentro, Boyer señaló que ambos se encontraban afectados por lo ocurrido y lamentó que el accidente presuntamente fuera provocado por otra persona.

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“Pues, la verdad es que muy tristes por la pérdida de Natasha Parra Sacramento, que falleció por un accidente automovilístico generado por otra persona. Así que muy afectados”, comentó la actriz.

Asimismo, pidió que lo sucedido contribuya a generar conciencia entre los conductores y los llamó a manejar con mayor prudencia para evitar nuevas tragedias en las carreteras de Yucatán.

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“Ojalá la gente sea más prudente y respeten Yucatán como el gran estado que es, con gente muy consciente y muy bonita”, agregó Boyer, quien también expresó su deseo de que se haga justicia por la muerte de Natasha.