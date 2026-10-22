Avanza el ordenamiento de la actividad porcícola en Yucatán: Profepa confirma multas de hasta 105.8 mdp

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha inspeccionado 18 granjas porcícolas en Yucatán durante 2025 y 2026, con sanciones, medidas correctivas y una clausura total definitiva por incumplimientos ambientales. Las multas impuestas a empresas del sector suman 105.8 millones de pesos, como parte de las acciones para atender los daños ocasionados al agua y al suelo.

Como parte de una estrategia coordinada entre autoridades federales y estatales, se busca que las granjas cumplan con la normativa ambiental, mejoren el tratamiento de sus aguas residuales y reparen los daños identificados. En el plan participan la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y dependencias especializadas, junto con el Gobierno de Yucatán.

Las inspecciones realizadas en municipios como Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá han derivado en medidas correctivas para las instalaciones revisadas. Las autoridades también trabajan en el fortalecimiento de la evaluación de impacto ambiental y en la protección de zonas prioritarias. Además, informaron que no se ha autorizado la construcción ni la operación de nuevas granjas porcícolas en el estado.

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Uno de los casos más relevantes es el de Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, donde la Profepa impuso una clausura total definitiva el 4 de septiembre de 2025, una multa de 18.6 millones de pesos y la obligación de reparar el daño ambiental. En abril de 2026 concluyó el retiro de los 41 mil 570 cerdos que permanecían en las instalaciones.

Actualmente, la Profepa, con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y académicos, evalúa las afectaciones al agua y al suelo en el predio que ocupaba la granja para determinar las medidas de reparación que deberá cumplir la empresa sancionada.

En cuanto a Kekén, empresa que, junto con sus aparceras, concentra el 80 por ciento de la producción porcícola de Yucatán, las autoridades reportaron avances en la instalación de sistemas para mejorar el tratamiento de aguas residuales.

De sus 14 granjas propias, 11 están en proceso de instalar sistemas y tecnologías complementarias, mientras que las tres restantes ya cuentan con ellos en funcionamiento. El plazo establecido para concluir estos trabajos es marzo de 2027.

Además, 39 de las 56 granjas aparceras de Kekén han presentado proyectos de mejora para el tratamiento de aguas residuales, los cuales se encuentran en evaluación por parte de las autoridades.

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En conjunto, el 100 por ciento de las granjas propias de la empresa y el 70 por ciento de sus aparceras ya tramitan o construyen sistemas de tratamiento ajustados a los parámetros de la norma ambiental NOM-001-SEMARNAT-2021.

La estrategia también contempla reducir las emisiones contaminantes de las granjas. Para ello, el Inecc trabaja con académicos y representantes de la industria porcícola en un estudio sobre alternativas tecnológicas para disminuir contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, y promover el aprovechamiento de energía.

Las autoridades señalaron que también atienden las denuncias de las comunidades y buscan garantizar el acceso a la información sobre los procedimientos abiertos, así como desarrollar propuestas de restauración para recuperar los ecosistemas afectados por las actividades porcícolas.