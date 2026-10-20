Greenpeace detecta contaminación en 17 cuerpos de agua de Yucatán vinculada a megagranjas porcícolas

Un nuevo estudio de Greenpeace México identificó indicadores de contaminación en 17 cuerpos de agua de Yucatán, a partir de muestras recolectadas en pozos y cenotes no turísticos de seis localidades del estado.

Las muestras fueron tomadas en Kinchil, Sitilpech, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedziz. De acuerdo con los resultados, 16 muestras alcanzaron el límite superior para coliformes totales, mientras que 13 presentaron valores superiores de coliformes fecales.

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Además, el estudio reportó una muestra con niveles preocupantes en la comunidad de Texán, como parte de los hallazgos relacionados con la contaminación del agua asociada a las megagranjas porcícolas en Yucatán.

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Ante estos resultados, Greenpeace México y la Red To'oné Ja'o'on exigieron a las autoridades realizar inspecciones ambientales efectivas, transparentar la información sobre los procedimientos administrativos y establecer un monitoreo independiente y periódico de los cuerpos de agua.

Asimismo, ambas organizaciones demandaron una protección efectiva de los derechos de los pueblos mayas.