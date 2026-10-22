Llega la heladez a Yucatán: Procivy prevé hasta 16 grados al amanecer de este viernes

Debido a los efectos de una masa de aire polar, se registran temperaturas de entre 16 a 18° C al amanecer de este viernes 23 de octubre en Yucatán, informó la Coordinación de Protección Civil (Procivy).

Detalló que a primeras horas de este viernes se tendrá ambiente fresco, principalmente en los municipios del Sur del estado.

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Entre los municipios que podrían registrar bajas temperaturas se encuentran Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac, Tzucacab.

En el resto del estado se prevén temperaturas de entre 18 a 19° C, manteniendo el ambiente fresco durante el amanecer de este viernes.

¿Qué es la heladez en Yucatán?

La heladez en Yucatán es una expresión popular que se utiliza para describir la sensación de frío, especialmente durante la temporada invernal, cuando llegan masas de aire frío y frentes fríos a la Península.

Aunque en el estado las temperaturas suelen ser cálidas durante gran parte del año, estos sistemas meteorológicos pueden provocar descensos térmicos, vientos frescos y una sensación de frío más intensa, sobre todo durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

El término forma parte del habla cotidiana de los yucatecos para referirse a esos días en los que el ambiente se siente inusualmente frío.

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Este fenómeno se presenta principalmente entre el otoño y el invierno, cuando los frentes fríos y las masas de aire polar favorecen condiciones más frescas en la región.

La sensación de heladez puede variar según la temperatura, la humedad, la intensidad del viento y las condiciones del lugar, por lo que no siempre implica que se registren temperaturas extremadamente bajas.

En Yucatán, incluso un descenso moderado de la temperatura puede sentirse considerable debido a la costumbre de vivir en un clima predominantemente cálido.