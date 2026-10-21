Segey publica convocatoria de las preinscripciones al ciclo escolar 2027-2028: registro abrirá del 9 al 11 de noviembre

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) abrirá del 9 de noviembre al 11 de diciembre de 2026 el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2027-2028 en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. El trámite será gratuito y podrá realizarse en línea o mediante el proceso simplificado, según las opciones educativas disponibles en cada localidad.

Las madres, los padres de familia y tutores legales deberán completar el registro dentro de las fechas establecidas para cada nivel educativo, con el fin de obtener un lugar para sus hijas e hijos en alguna de las escuelas seleccionadas.

La convocatoria contempla el ingreso a segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, además de un procedimiento específico para quienes ingresarán a primer grado de preescolar.

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Fechas de preinscripción en Yucatán para el ciclo escolar 2027-2028

El calendario de la Segey establece periodos diferentes según el nivel educativo. Para preescolar, el registro en línea estará disponible del 9 al 19 de noviembre de 2026; para primaria, del 17 al 26 de noviembre; mientras que para secundaria se realizará del 24 de noviembre al 11 de diciembre.

En preescolar podrán registrarse niñas y niños que cumplan cuatro años al 31 de diciembre de 2027 para ingresar a segundo grado, así como quienes cumplan cinco años en esa misma fecha para cursar tercero. En ambos casos, se contempla al alumnado que no cursa actualmente preescolar y a quienes buscan cambiar de escuela para el siguiente ciclo escolar.

Para ingresar a primero de primaria, los menores deberán cumplir seis años a más tardar el 31 de diciembre de 2027. En secundaria, podrán participar quienes cursen sexto grado de primaria o hayan concluido ese nivel, de acuerdo con los límites de edad establecidos para cada modalidad.

Cómo hacer la preinscripción en línea y qué documentos necesitas

El registro deberá realizarse en el portal oficial de la Segey: https://preinscripciones.segey.gob.mx/. En el apartado “Proceso en línea”, las familias podrán consultar las escuelas disponibles y elegir las opciones de su preferencia.

Durante el trámite se podrán seleccionar entre dos y cuatro escuelas, dependiendo del nivel educativo y de la oferta disponible en la localidad. Las opciones deberán ordenarse según la preferencia de cada familia, ya que el orden no podrá modificarse después de que concluya el periodo de preinscripción correspondiente.

Para completar el registro, se recomienda tener a la mano la CURP del alumno y del tutor legal, un comprobante de domicilio y las claves de los centros de trabajo de las escuelas elegidas. Estos datos pueden consultarse en el apartado “Ubica tu escuela” del portal oficial.

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Cuando el alumno tenga hermanos inscritos en alguno de los planteles seleccionados, también será necesario capturar su nombre completo, CURP, grado escolar y la clave del centro de trabajo de la escuela correspondiente, según los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las familias que no cuenten con acceso a internet podrán acudir a las sedes habilitadas por la Segey, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas. La convocatoria oficial incluye el listado de estos puntos de atención.

Cuándo salen los resultados de preinscripción en Yucatán

Los resultados definitivos de asignación estarán disponibles en el portal de la Segey el 27 de enero de 2027 para preescolar y primaria, y el 28 de enero para secundaria. Las familias podrán consultar la escuela asignada en https://preinscripciones.segey.gob.mx/ o https://educacion.yucatan.gob.mx/.

La convocatoria señala que todos los alumnos tendrán garantizado un lugar en alguna de las opciones elegidas o en los turnos alternos correspondientes, conforme a los criterios de asignación.

Si una familia desea solicitar un cambio de escuela, deberá revisar la lista de planteles con cupo disponible, que se publicará junto con los resultados. La solicitud tendrá que realizarse de manera presencial o por correo electrónico del 2 al 25 de febrero de 2027. Una vez que se renuncie al lugar asignado para gestionar el cambio, no será posible recuperarlo.