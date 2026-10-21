Clima en Yucatán 22 de octubre: Aire marítimo dejará cielo nublado y lluvias aisladas este jueves

Durante este jueves 22 de octubre predominará el cielo nublado con posibles lluvias aisladas en Yucatán, acompañadas de temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido al ingreso de aire marítimo tropical proveniente del mar Caribe y golfo de México, en combinación con el calentamiento diurno, se presentarán condiciones de cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Yucatán.

Este miércoles, se prevén #Lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste de #México, y #Rachas fuertes de #Viento con #Oleaje elevado en las costas de #Veracruz y en el istmo y #GolfoDeTehuantepec. Consulta el pronóstico a 96 horas en ⬇️ https://t.co/9TaD34fWfC https://t.co/DpfufpkggS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

Además, predominará el ambiente cálido a caluroso durante el día y templado a cálido en la noche, con vientos del norte-noreste de 15 a 25 km/h, con rachas mayores a 35 km/h.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 28° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 20° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

En Progreso, se esperan temperaturas de entre 23 y 29° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Te compartimos el #PronosticoDelTiempo de este día y los siguientes tres para Campeche, #Campeche; Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas; Mérida, #Yucatán; y Cancún, #QuintanaRoo https://t.co/GXU6jT7e68 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 19 y 31° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 20 y 29°.

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En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 20 y 30°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.