Mujer vendió un auto en 175 mp en Mérida y entregó documentos falsos: ahora enfrenta juicio

Una mujer identificada como Liany Nery A.P. fue imputada por los delitos de fraude y falsificación de documentos en la modalidad de uso de documento falso, luego de presuntamente vender un automóvil Nissan con un título de propiedad apócrifo en Mérida.

De acuerdo con la causa penal 84/2026, los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero, cuando la acusada publicó en redes sociales un anuncio para ofrecer el vehículo por 175 mil pesos y contactó a un interesado para concretar la operación.

Al día siguiente, la mujer presuntamente mostró el automóvil en la colonia Pensiones, donde afirmó ser la legítima propietaria. Posteriormente, ambos acordaron cerrar la compraventa en un predio de la colonia Francisco I. Madero.

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En ese lugar, la acusada habría recibido los 175 mil pesos pactados y entregado al comprador un título de propiedad falso, con lo que presuntamente ocasionó un daño patrimonial al denunciante.

Durante la audiencia inicial, celebrada ante el Juzgado del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron los datos de prueba para solicitar que la mujer fuera vinculada a proceso.

Sin embargo, la imputada solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que el juez de Control programó la continuación de la diligencia para el 22 de octubre.

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Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó a la acusada firmar periódicamente, no salir del estado y evitar acercarse al domicilio de la víctima, así como comunicarse con el denunciante y los testigos.

Además, deberá portar un localizador electrónico durante el tiempo que dure el proceso penal.