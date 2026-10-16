Mujer deberá usar brazalete electrónico en Yucatán por presunto fraude al hacerse pasar por abogada

Una mujer identificada como Paulethe Guadalupe S.T. fue vinculada a proceso en Mérida, Yucatán, por presuntamente hacerse pasar por abogada y obtener dinero de una ciudadana que atravesaba un juicio familiar. Como parte de las medidas cautelares, deberá portar un localizador electrónico mientras continúa el procedimiento judicial en su contra.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la acusada enfrenta cargos por fraude genérico y uso de documento falso, luego de que presuntamente se presentara ante la afectada como directora de un corporativo jurídico y le ofreciera hacerse cargo de su situación legal.

Según los hechos asentados en la causa penal 601/2026, la mujer habría aprovechado la situación de la víctima para solicitarle inicialmente 30 mil pesos, a través de un intermediario, con el argumento de que necesitaba promover un amparo relacionado con su caso.

Sin embargo, los señalamientos no terminaron ahí. Posteriormente, la imputada habría asegurado falsamente que existían órdenes de aprehensión contra los hijos de la denunciante, situación que llevó a la afectada a realizar varios pagos adicionales.

La Fiscalía sostiene que, mediante estos engaños, la acusada obtuvo un beneficio económico indebido en perjuicio del patrimonio de la víctima. El monto total presuntamente entregado no fue precisado por la autoridad.

Deberá portar un localizador electrónico y no podrá salir de Yucatán

Durante una audiencia celebrada ante el Juzgado Segundo de Control, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía para vincular a proceso a Paulethe Guadalupe S.T. por ambos delitos.

Además, el juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán reunir más elementos relacionados con el caso.

Mientras continúa el proceso, la mujer deberá cumplir diversas medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, portar un dispositivo de localización electrónica y no salir del estado de Yucatán.

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También tiene prohibido establecer contacto con la víctima, como parte de las restricciones impuestas por la autoridad judicial.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la imputada mantiene su presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.