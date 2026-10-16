Habrá lluvias intensas en Yucatán este 17 y 18 de octubre: alertan por posibles inundaciones y oleaje elevado

El potencial de lluvias en Yucatán se mantendrá durante este sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026, debido a la influencia de varios sistemas meteorológicos, entre ellos el Frente Frío número 2, que permanecerá estacionario sobre la parte central del Golfo de México, sin ingresar al estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Aunque no se prevé el avance del sistema frontal hacia la entidad ni un descenso significativo de las temperaturas, su vaguada inducida, en combinación con otros fenómenos atmosféricos y el ingreso de humedad del Mar Caribe, favorecerá las precipitaciones, principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán.

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Ante este panorama, Procivy exhortó a la población a tomar precauciones por posibles inundaciones, corrientes de agua, rachas de viento y oleaje elevado, así como a mantenerse informada mediante los canales oficiales.

¿Cómo estará el clima en Yucatán este fin de semana?

De acuerdo con Procivy, el Frente Frío número 2 permanecerá estacionario durante el fin de semana, por lo que no se pronostica su ingreso a Yucatán. Sin embargo, su cercanía contribuirá a mantener las condiciones favorables para las lluvias.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 y 34 grados Celsius, mientras que las mínimas se ubicarán entre 19 y 22 grados, sin cambios significativos asociados al sistema frontal.

Entre los fenómenos que favorecerán las precipitaciones se encuentran una vaguada en niveles medios y superiores de la atmósfera, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y una vaguada inducida por la cercanía del frente frío.

¿Qué hacer ante las lluvias e inundaciones en Yucatán?

Para reducir riesgos durante las precipitaciones, Protección Civil recomendó identificar con anticipación los lugares seguros y las rutas para llegar a ellos, especialmente en las zonas susceptibles a inundaciones.

También pidió evitar cruzar calles, caminos o áreas inundadas, tanto a pie como en vehículo, debido a la fuerza de las corrientes y a la profundidad que pueden alcanzar los encharcamientos. Otras medidas preventivas son:

Alejarse de postes, cables y tendidos eléctricos, así como de espectaculares que puedan caer por efecto del viento.

Evitar pasar debajo de andamios o edificios en construcción.

Detenerse en un lugar seguro durante las lluvias intensas si se conduce un vehículo.

Manejar con precaución ante la reducción de visibilidad y las condiciones peligrosas de las vialidades.

Mantenerse informado sobre los avisos meteorológicos y atender las indicaciones de las autoridades.

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Frente Frío 2 provocará oleaje elevado en Yucatán

A partir del sábado 17 de octubre, la cercanía del Frente Frío número 2 también favorecerá rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Yucatán, por lo que Procivy pidió extremar precauciones durante la navegación y las actividades pesqueras, turísticas, recreativas y comerciales en el mar.

La dependencia exhortó a la población costera a mantenerse atenta a las disposiciones de las autoridades marítimas y portuarias, particularmente ante posibles restricciones o cierres de puertos.

Asimismo, recomendó evitar acercarse a escolleras, muelles y zonas donde las olas rompan con fuerza. En caso de observar corrientes de retorno, ingreso del mar o inundaciones costeras, pidió alejarse de la playa y dirigirse a un sitio seguro.

Procivy reiteró que las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana requieren mantener las medidas preventivas, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones y en la franja costera, así como seguir la información difundida por las autoridades oficiales.