Condenan a padre a dos años y medio de prisión por no pagar pensión alimenticia a su hijo en Yucatán

Por dejar de pagar la pensión alimenticia de su hijo menor de edad, Julio Enrique O.O. fue condenado a dos años y seis meses de prisión en Yucatán, luego de que la Fiscalía General del Estado acreditara que incumplió de manera injustificada con sus obligaciones de manutención.

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El caso se remonta a 2011, cuando el hombre abandonó el domicilio familiar después de haber procreado un hijo. Ante esta situación, se inició un procedimiento ante un juzgado en materia civil y familiar para establecer la obligación de proporcionar recursos económicos al menor.

Fue hasta agosto de 2022 cuando se le notificó formalmente que debía entregar una pensión alimenticia provisional de mil 200 pesos mensuales. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, únicamente cubrió tres mensualidades y posteriormente dejó de realizar los pagos correspondientes.

Durante el juicio, los fiscales presentaron las pruebas que permitieron acreditar el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Tras valorar los elementos expuestos, el Tribunal Unitario Segundo de Enjuiciamiento dictó la sentencia de dos años y seis meses de cárcel.

Además de la pena privativa de la libertad, el hombre deberá cubrir la reparación del daño, cuyo monto será calculado durante la etapa de ejecución de sentencia. La Fiscalía no precisó la cantidad total adeudada ni si el sentenciado ya se encuentra recluido.

JGH