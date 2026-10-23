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Yucatán / Mérida

Drama en el Va y Ven por una joven que intentaba viajar con su perro en Mérida

Una joven tuvo que ser bajada de una unidad del Va y Ven en Mérida al intentar viajar con su perro.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

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Policía Municipal interviene en Va y Ven tras discusión por una joven que viajaba con su perro
Policía Municipal interviene en Va y Ven tras discusión por una joven que viajaba con su perro / Especial

Movilización de la Policía Municipal de Mérida se registró a bordo de una unidad del Sistema Va y Ven, luego de que una joven intentara viajar con su perro, a lo cual el chofer intervino solicitando se descendiera.

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Los hechos ocurrieron en la unidad PC 001 rumbo a San Camilo, donde una usuaria abordó al Va y Ven con su perro, situación que derivó la intervención del chofer, quien le pidió que bajara.

Debido a que se generó una discusión verbal, el conductor solicitó la intervención de la Policía Municipal de Mérida, donde finalmente la joven tuvo que descender.

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La situación generó enojo de los pasajeros por el retraso de la salida de la unidad, mientras en redes sociales usuarios han dividido opiniones por el transporte de mascotas en el Va y Ven.

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