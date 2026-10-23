Alertan por falsas ofertas de empleo de IMSS Bienestar en Yucatán

El IMSS Bienestar alertó sobre ofrecimientos laborales fraudulentos en Yucatán, mediante los cuales personas solicitan dinero a cambio de supuestas plazas en unidades médicas, particularmente en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, en Mérida.

La institución informó que ha identificado llamadas telefónicas y mensajes relacionados con presuntas contrataciones, en las que se utiliza indebidamente su nombre para promover vacantes y engañar a quienes buscan incorporarse al sector salud.

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Ante esta situación, aclaró que las plazas laborales de IMSS Bienestar no están a la venta y que los procesos de reclutamiento, selección y contratación son gratuitos. Además, precisó que ninguna persona está autorizada para gestionar o garantizar el acceso a un puesto a cambio de dinero.

Advirtió que quienes realizan estos ofrecimientos pueden utilizar nombres de servidores públicos, documentos o logotipos institucionales para aparentar legitimidad y solicitar depósitos o transferencias. Por ello, subrayó que ningún pago es requisito para participar en los procedimientos oficiales de contratación.

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IMSS Bienestar exhortó a las personas que reciban este tipo de propuestas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y verificar cualquier vacante únicamente mediante los canales oficiales de la institución.

Al finalizar, reiteró su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación y llamó a la población a mantenerse alerta para evitar ser víctima de estos engaños.