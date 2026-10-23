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Alertan por falsas ofertas de empleo de IMSS Bienestar en Yucatán

Yucatán / Mérida

Alertan por falsas ofertas de empleo de IMSS Bienestar en Yucatán

El IMSS Bienestar detectó llamadas de fraude, donde ofrecen plazas laborales en hospitales de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

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IMSS Bienestar pide denunciar falsas ofertas de trabajo en Yucatán
IMSS Bienestar pide denunciar falsas ofertas de trabajo en Yucatán / Especial

El IMSS Bienestar alertó sobre ofrecimientos laborales fraudulentos en Yucatán, mediante los cuales personas solicitan dinero a cambio de supuestas plazas en unidades médicas, particularmente en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, en Mérida.

La institución informó que ha identificado llamadas telefónicas y mensajes relacionados con presuntas contrataciones, en las que se utiliza indebidamente su nombre para promover vacantes y engañar a quienes buscan incorporarse al sector salud.

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Ante esta situación, aclaró que las plazas laborales de IMSS Bienestar no están a la venta y que los procesos de reclutamiento, selección y contratación son gratuitos. Además, precisó que ninguna persona está autorizada para gestionar o garantizar el acceso a un puesto a cambio de dinero.

Advirtió que quienes realizan estos ofrecimientos pueden utilizar nombres de servidores públicos, documentos o logotipos institucionales para aparentar legitimidad y solicitar depósitos o transferencias. Por ello, subrayó que ningún pago es requisito para participar en los procedimientos oficiales de contratación.

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IMSS Bienestar exhortó a las personas que reciban este tipo de propuestas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y verificar cualquier vacante únicamente mediante los canales oficiales de la institución.

Al finalizar, reiteró su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación y llamó a la población a mantenerse alerta para evitar ser víctima de estos engaños.

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