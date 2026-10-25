Descarta sacrificio humanitario para Oso y Blanquis; buscarán un hogar responsable

El Ayuntamiento de Mérida descartó la posibilidad de aplicar un sacrificio humanitario a los perros Oso y Blanquis, que actualmente permanecen bajo resguardo del Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA), y promoverá la búsqueda de un hogar responsable que reúna las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

La decisión se da luego de que don Jacinto realizara la entrega voluntaria de ambos animales ante la Unidad de Protección Animal (UPA), mediante la firma de una cesión de derechos, ante la imposibilidad de continuar con su tenencia debido a las complicadas condiciones de salud que enfrenta su familia.

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El propietario señaló que uno de sus hermanos atraviesa por una enfermedad delicada, situación que dificulta mantener el cuidado de los canes. Esto ocurre semanas después de que, tras un procedimiento administrativo, cumpliera las medidas de seguridad establecidas por el Juez Cívico para recuperar a Oso y Blanquis.

La entrega se realizó como medida preventiva ante la presunción de un nuevo ataque atribuido a los perros. Sin embargo, las autoridades municipales informaron que permanecerán bajo resguardo del CEMAA, donde médicos de la Clínica Veterinaria Municipal les brindan seguimiento y evalúan su estado de salud.

Como parte de las acciones para atender el caso, el Ayuntamiento de Mérida coordinará esfuerzos entre sus distintas direcciones, mientras que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) intervendrá para procurar condiciones favorables para la familia de don Jacinto, cuya situación requiere atención debido a los problemas de salud que enfrentan sus integrantes.

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Las autoridades señalaron que la atención del caso contempla tanto el bienestar de los animales como las circunstancias familiares de su antiguo propietario. En ese sentido, la prioridad será encontrar para Oso y Blanquis un hogar responsable, con las condiciones adecuadas para su cuidado y la atención de sus necesidades, sin recurrir al sacrificio humanitario.