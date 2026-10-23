Oso y Blanquis habrían escapado otra vez de su casa en la colonia Bojórquez de Mérida

La Unidad de Protección Animal (UPA) de Mérida retiró nuevamente a los perros Oso y Blanquis de su dueño en la colonia Bojórquez luego de que presuntamente escaparan del domicilio, situación que asustó a los vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes cuando habrían escapado de su domicilio sin que sus dueños se percataran.

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Reportes extraoficiales indican que un vecino de la zona habría herido con un arma blanca a uno de los caninos, situación que hasta el momento la Unidad de Protección Animal no confirma.

Personal de la dependencia del Ayuntamiento de Mérida arribaron al sitio, donde abordaron a Oso y Blanquis para llevarlos a sus instalaciones nuevamente.

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Cabe señalar que fue apenas el pasado 10 de octubre cuando los caninos fueron regresados con su dueño tras varias semanas de atención a sus comportamientos, obligando a su tutor a aplicar medidas en su domicilio y evitar la tragedia ocurrida cuando atacaron a una de las vecinas.

Hasta el momento personal de la Unidad de Protección Animal no ha emitido información sobre el proceso que se tendrá sobre Oso y Blanquis.