Oso y Blanquis vuelven a casa tras semanas bajo resguardo por ataque a una mujer en Mérida

Oso y Blanquis regresaron a su hogar con Don Jacinto, luego de que un juez autorizara su devolución tras el cumplimiento de las medidas solicitadas por las autoridades municipales de Mérida.

Ambos perros permanecieron varias semanas bajo resguardo después de estar involucrados en el ataque a una mujer de la tercera edad en la colonia Bojórquez.

El Ayuntamiento de Mérida informó que el propietario realizó adecuaciones en su vivienda para prevenir nuevos incidentes, entre ellas la limpieza del área colindante con otros terrenos y la instalación de un portón de seguridad. Personal de la Unidad de Protección Animal (UPA) verificó que los trabajos se llevaran a cabo.

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Raúl Escalante Aguilar, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, señaló que Don Jacinto visitó semanalmente a los animales mientras permanecían en la clínica municipal, donde recibieron atención y cuidados durante el periodo de resguardo.

La decisión de devolverlos también consideró una evaluación veterinaria mediante el Modelo de los Cinco Dominios, herramienta que permite valorar el bienestar físico y emocional de los animales.

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Los especialistas detectaron que la permanencia prolongada bajo resguardo comenzaba a afectar su estado emocional, por lo que recomendaron su retorno a un entorno conocido.

Los perros habían sido trasladados al Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA) por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, luego del incidente en el que una mujer resultó lesionada en el brazo, la pierna y el rostro.

Pese a que Oso y Blanquis ya están con su propietario, el procedimiento legal continúa abierto. El área jurídica de la UPA notificará al Juzgado de Distrito sobre la devolución, mientras las autoridades municipales mantendrán el seguimiento del caso para vigilar el bienestar de los animales y la seguridad de los vecinos.