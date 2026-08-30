¿Qué pasará con Oso y Blanca? Autoridades aclaran situación de los perros

La Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba) del Ayuntamiento de Mérida mantiene un acompañamiento al caso de Oso y Blanca, los perros que agredieron a una mujer en la Colonia Bojórquez. Tras darse a conocer que la Unidad de Protección Animal (UPA) los mantiene bajo resguardo y dando acompañamiento a los dueños, el titular de la Umaba, Raúl Escalante, desmintió los rumores sobre el sacrifi cio de los canes.

“De todo lo generado alrededor de ellos, muchas cosas son falsas, como el sacrifi cio. Desde que haya un animal que tenga tutor, en ningún momento se puede hablar de sacrifi cio. Primero se tiene que hablar de una restitución de los animalitos, los médicos deben ver la ecología del animal y su comportamiento, una serie de elementos que el comité veterinario dictamina para que comience un proceso de regresar a su familia o encontrarle un tutor distinto”, declaró Escalante. Afi rmó que Oso y Blanca permanecen en el Centro Municipal de Atención Animal, donde reciben atención médica y veterinaria, además de alimentación, mientras se determina su situación jurídica.

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Aseguró que ambos se encuentran en buenas condiciones de salud, aunque reconoció que los primeros días estuvieron nerviosos y con ánimo decaído debido a la situación. Por ello, las autoridades solicitaron a Jacinto que acuda constantemente a visitarlos, incluso diariamente, pues su presencia ha contribuido a mejorar el comportamiento de los animales. “Muchas veces sus defensas pueden bajar y enfermarse. No queremos eso”, explicó. Añadió que Oso y Blanca comen bien, mantienen un buen peso y presentan una actitud favorable. Como parte de las acciones que podrían realizarse durante su recuperación también se contempla su esterilización, la aplicación de vacunas y otros cuidados.

Urgen dueños responsables

El funcionario consideró que los casos de agresiones o confl ictos relacionados con animales de compañía han cobrado mayor visibilidad, y no se trata de una situación exclusiva de la colonia Bojórquez, sino de un problema que se presenta en distintos puntos de Mérida. En este sentido, llamó a los propietarios a evitar que sus animales permanezcan sueltos en vía pública; recordó que tener una mascota implica una responsabilidad permanente. “Los animales de compañía deben estar dentro de las casas y tienen un tutor”, señaló, al destacar que la Umaba promueve una cultura de tenencia responsable.

Escalante consideró que, además de reglas más claras y sanciones efectivas, es necesario que la población aprenda a convivir de manera adecuada con las mascotas, especialmente ante el crecimiento de Mérida y la llegada de personas de otras entidades que establecen su residencia en la ciudad. Respecto a las posibles sanciones para el propietario de Oso y Blanca, indicó que la Unidad de Protección Animal, aplicará las medidas correspondientes, independientemente del resolutivo que emita el juez y de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía