Suben los precios de insumos para el mucbipollo; cebolla llega a 50 pesos el kilo en Mérida

El kilo de cebolla se consigue hoy entre 44 y 50 pesos en los mercados de Mérida; el de pollo está en 55. Esa cercanía resume cómo llega Yucatán al Janal Pixán 2026: con las carnes casi en los precios de hace un año y las verduras del recado empujando la cuenta hacia arriba.

A una semana del 31 de octubre, cuando según la tradición regresan las almas infantiles, las familias ya recorren los mercados Lucas de Gálvez y San Benito en busca de los insumos del mucbipollo.

Noticia Destacada Encienden figuras monumentales por el Festival de las Ánimas 2026 en Mérida

Los precios recabados en esos mercados dibujan la lista de compras. La lata para el pib va de 35 pesos la individual a 60 la de tamaño estándar; el atado de hoja de plátano cuesta 20; el kilo de masa, 25; y la manteca, de 65 a 75 pesos el litro. El puerco en trozo se vende entre 110 y 130 pesos el kilo; el pollo, a 55. La pasta de achiote está en 70 pesos el kilo, la botella de 775 mililitros de naranja agria en 70, el atado de epazote en 10 y la bolsa de medio kilo de espelón pelado en 40. El tomate ronda los 23 pesos el kilo.

Con esos precios, un cálculo de POR ESTO! arroja que reunir los insumos de un mucbipollo familiar cuesta entre 545 y 575 pesos. La cuenta supone una lata estándar, un kilo de puerco, uno de pollo, dos de masa, medio litro de manteca, un kilo de tomate y otro de cebolla, además de hoja de plátano, achiote, naranja agria, epazote y medio kilo de espelón. Es una cifra comparable con la estimación de 570 a 600 pesos que se reportó para un pib de ese tamaño en octubre del 2025, aunque ambas cuentas no necesariamente parten de las mismas cantidades.

Carnes quietas, verduras al alza

En las carnes casi no hay movimiento. A finales de octubre del año pasado, el pollo fresco se vendía en 56 pesos el kilo y el puerco entre 120 y 130; hoy están en 55 y entre 110 y 130, respectivamente.

La presión viene de otro lado. A escala nacional, el jitomate fue el producto de mayor incidencia en la inflación de septiembre, seguido de la cebolla y el gas LP; en la primera quincena del mes, el jitomate subió 22.79% y la cebolla 8.61%, según el Inegi. En septiembre, el índice de frutas y verduras avanzó 8.78% anual, desde 4.10% un mes antes.

Yucatán lo resiente más que el promedio. Fue el tercer estado con mayor inflación anual en septiembre, con 4.7%, detrás de Quintana Roo y Jalisco (ambos con 4.8%) y por encima del 3.45% nacional, de acuerdo con México, ¿cómo vamos? con datos del Inegi. Los oferentes consultados creen que los precios del mucbipollo podrían mantenerse, pero no descartan alzas en los días previos a la fiesta, cuando se dispara la demanda. El año pasado, los vendedores anticipaban incrementos adicionales de entre 5 y 10% rumbo al 1 y 2 de noviembre.

Noticia Destacada Condenan a 25 años de prisión a abuelo por abusar de su nieto en Hunucmá, Yucatán

El peso en el bolsillo

El salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios desde enero, unos 9,582 pesos al mes. La canasta básica de 24 productos que monitorea la Profeco costó en Mérida entre 817.80 y 844.50 pesos en el reporte del 12 de octubre: quedó por debajo del tope de 910 pesos, pero 73.90 pesos por encima del precio de 743.90 registrado en la semana del 17 al 21 de agosto. La comparación es indicativa, porque corresponde a tiendas y semanas distintas. Aun así, una canasta equivale a entre 2.6 y 2.7 jornadas de salario mínimo.

La lata de mucbipollo ya hecha pesa todavía más. En el 2025, la Feria del Mucbipollo mantuvo por tercer año consecutivo un precio de 800 pesos por lata: 2.5 jornadas de salario mínimo, casi lo que cuesta una canasta Profeco completa. El precio de la edición 2026, que se realizará el domingo 25 de octubre en el barrio de San Sebastián con 18 oferentes, está por confirmarse.

El altar tiene su propia cuenta. Un altar sencillo superaba los mil pesos el año pasado, con velas de colores desde cinco pesos y de cera natural entre 18 y 20. En el Lucas de Gálvez, a finales de octubre de 2025, los ramos de x’pujuk, amor seco o virginia costaban entre 20 y 30 pesos, las calaveritas de azúcar entre 10 y 35 y las jícaras 25; en el Cementerio General, comerciantes advertían ramos de 70 a 180 pesos, hasta 50% más caros en temporada alta. Los precios 2026 de estos artículos están por actualizarse.