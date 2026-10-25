UNAM proyecta su expansión en en Yucatán; alumnos reciben entre reclamos al rector

La UNAM prepara una nueva etapa de expansión en Yucatán, con más infraestructura, espacios compartidos y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida como eje de sus actividades en el estado, pero el proyecto avanza en medio de inconformidades internas que durante la visita del rector Leonardo Lomelí Vanegas llegaron directamente hasta él.

El rector encabezó una reunión con el Consejo de Dirección del campus Yucatán para revisar las necesidades de crecimiento de las 11 entidades universitarias que operan en la entidad, donde trabajan 327 investigadores y profesores.

La Universidad plantea que la ENES Mérida, ubicada en un terreno de aproximadamente 13 hectáreas en Ucú, se convierta en el principal punto de cohesión del campus.

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Actualmente atiende alrededor de 400 estudiantes distribuidos en nueve licenciaturas.

El proyecto contempla fortalecer la matrícula, ampliar infraestructura y crear espacios compartidos para docencia, investigación y actividades culturales y deportivas.

Sin embargo, la visita del rector coincidió con un conflicto que desde principios de octubre salió del ámbito interno de la ENES.

Integrantes de la comunidad académica, administrativa y de confianza han denunciado presunto hostigamiento, falta de diálogo, decisiones que consideran unilaterales y problemas en diversos procesos institucionales.

Las acusaciones corresponden a quienes han expresado públicamente su inconformidad y no implican que las responsabilidades señaladas estén acreditadas.

Plantean inconformidad

La comunidad inconforme había solicitado previamente la intervención de Rectoría. En una carta abierta, trabajadores y académicos señalaron que habían recurrido a canales institucionales sin obtener, a su juicio, una respuesta suficiente.

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Durante la visita de Lomelí Vanegas lograron plantearle personalmente parte de sus reclamos.

De acuerdo con testimonios sobre el encuentro, el rector permaneció inicialmente dentro del edificio de Gobierno y posteriormente atendió a quienes esperaban hablar con él.

Hasta ahora no existe una versión institucional detallada sobre el contenido de esa conversación ni sobre posibles acuerdos derivados de ella.

Más infraestructura

Mientras la controversia permanece abierta, la Universidad prepara su crecimiento en el estado. El Consejo de Dirección revisó el Plan Maestro de la ENES Mérida, incluidos edificios en construcción y nuevas obras proyectadas.

También se analizó compartir instalaciones entre entidades y crear inmuebles que concentren actividades de varias disciplinas.

La UNAM tiene presencia en Yucatán mediante 11 entidades distribuidas en Mérida, Ucú, Sisal y el Parque Científico Tecnológico.

Entre ellas están la ENES Mérida, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, las facultades de Ciencias, Química y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como los institutos de Ecología, Geografía, Ingeniería, Química y Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, además del Museo de la Luz.