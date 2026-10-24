Condenan a 25 años de prisión a abuelo por abusar de su nieto en Hunucmá, Yucatán

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión en Hunucmá, Yucatán, luego de que un tribunal lo encontrara penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada cometido contra su nieto, menor de edad, a quien agredió cuando se encontraba bajo su cuidado en un domicilio de la colonia Fátima.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron cuando la madre dejó al menor al cuidado de su abuelo, identificado como J. B. P. G., dentro de una vivienda de dicha colonia. Durante ese periodo se cometió la agresión, que posteriormente fue denunciada por la familia.

El caso llegó ante las autoridades después de que el menor relatara a su madre lo sucedido. Tras presentar la denuncia, la Fiscalía realizó las diligencias y valoraciones médicas correspondientes, cuyos resultados aportaron elementos que respaldaron el testimonio de la víctima, según consta en la causa penal 31/2023.

Una vez concluido el juicio oral, el tribunal determinó la responsabilidad penal del acusado y le impuso 25 años de cárcel, además de una multa equivalente a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el pago de 70 mil pesos por reparación del daño a favor de la víctima.

JGH