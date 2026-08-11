Joaquín Díaz Mena solicita que la aplicación del examen de control a la ENES de la UNAM sea en Mérida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que los aspirantes a ingresar a la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida puedan presentar en la capital yucateca el examen de control presencial, sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

La petición surgió luego de que aspirantes de nuevo ingreso a la ENES Mérida fueran convocados a presentar nuevamente la evaluación en la Ciudad de México, como parte del proceso establecido por la UNAM tras las irregularidades detectadas en el examen de admisión realizado en línea.

Díaz Mena envió un oficio al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, en el que planteó que la evaluación pueda realizarse en Mérida, tomando en cuenta que los aspirantes son de la región y que el plantel universitario se encuentra en Yucatán.

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El gobernador señaló que esta alternativa permitiría evitar a los estudiantes y sus familias los gastos que implica viajar hasta la capital del país para presentar el examen, además de las dificultades logísticas que representa trasladarse a otra entidad.

ENES Mérida prepara posible traslado aéreo a aspirantes

Mientras se analiza la solicitud, la ENES Mérida informó que realiza gestiones extraordinarias para trasladar por vía aérea a aspirantes de Yucatán, Quintana Roo y Campeche que fueron convocados a presentar el examen de control presencial en la Ciudad de México.

La institución indicó que el apoyo estaría dirigido a quienes tienen asignada la evaluación los días 17, 18 y 19 de agosto. El traslado se organizaría en grupos de acuerdo con la fecha del examen, con vuelos de ida y vuelta el mismo día.

Cada grupo contaría con el acompañamiento de personal académico de la ENES Mérida, cuya función sería facilitar el arribo de los aspirantes a la sede de aplicación y coordinar su regreso a Mérida.

Esta propuesta surgió después de que estudiantes manifestaron las dificultades y los gastos que representa trasladarse por sus propios medios a la Ciudad de México para cumplir con la evaluación presencial.

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Traslado de aspirantes todavía no está garantizado

La ENES Mérida aclaró que el esquema de vuelos aún no está garantizado, debido a que depende de la suficiencia presupuestal y de la obtención de recursos extraordinarios.

Hasta el momento, la institución no ha informado cuánto costaría el traslado aéreo, cuántos aspirantes podrían beneficiarse con esta medida ni si los recursos necesarios ya fueron autorizados.

El problema se originó luego de que la UNAM determinara aplicar un examen de control presencial a cerca de 58 mil aspirantes, tras detectar irregularidades en la evaluación de admisión en línea.

Para esta nueva evaluación se habilitaron cuatro sedes: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. Los aspirantes deberán acudir a la sede que les fue asignada, situación que ha generado preocupación entre quienes viven en estados donde no se estableció un centro de aplicación.

En el caso de los aspirantes de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, la distancia hasta la Ciudad de México representa un gasto adicional por transporte, alimentación y, en algunos casos, hospedaje, por lo que la solicitud del Gobierno de Yucatán busca que la evaluación pueda realizarse directamente en Mérida.