Resultados del examen de ingreso UNAM 2026: rector confirma cuándo se publicarán y cuántos aspirantes podrían obtener lugar

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, informó que los resultados del Examen de Control para ingresar a licenciatura se darán a conocer durante el último fin de semana de agosto.

El objetivo, explicó, es que las personas seleccionadas puedan presentarse el 31 de agosto en sus respectivas facultades y escuelas para completar su inscripción e incorporarse a clases.

Durante una supervisión de la aplicación del examen en la Ciudad de México, Lomelí detalló que, hasta el corte de las 17:30 horas, habían participado 36 mil 885 aspirantes en las distintas sedes.

¿Cuándo salen los resultados del examen de ingreso UNAM 2026?

El rector confirmó que la publicación de resultados está prevista para el último fin de semana de agosto, de manera que el proceso de incorporación pueda completarse antes del inicio de actividades del 31 de agosto.

Lomelí estimó además que aproximadamente la mitad de los aspirantes evaluados podría obtener un lugar en alguna de las licenciaturas de la UNAM.

El rector sostuvo que este examen de control fue importante para dar mayor certeza sobre el proceso de ingreso y pidió a quienes no consigan un espacio en esta ocasión que mantengan su intención de continuar con sus estudios.

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UNAM revisará su proceso de admisión tras el examen de control

Lomelí señaló que lo ocurrido durante el Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1 abre la posibilidad de revisar los mecanismos utilizados por la Universidad.

Entre los puntos que podrían analizarse se encuentran el propio examen, los procedimientos de evaluación, el uso de herramientas tecnológicas y la conveniencia de mantener algunas etapas en modalidad presencial.

La UNAM espera recibir a principios de septiembre las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura.

Rector de la UNAM pide aumento presupuestal

En materia financiera, Lomelí señaló que la Universidad requiere un incremento presupuestal equivalente a un punto porcentual por encima de la inflación esperada.

Esos recursos, indicó, se destinarían principalmente a ampliar la infraestructura educativa y fortalecer la investigación.

También descartó aumentar las cuotas estudiantiles para obtener mayores ingresos y recordó que la gratuidad de la educación está reconocida constitucionalmente.

#BoletínUNAM 36,885 aspirantes han aplicado el Examen de Control para ingresar a la licenciatura; más de la mitad tendrá un lugar en la UNAM: #RectorLomelí > https://t.co/8eAYmwQbJ6 pic.twitter.com/Vy9CmMhAKQ — UNAM (@UNAM_MX) August 20, 2026

UNAM plantea ampliar espacios en educación superior

El rector reconoció que la oferta de lugares en educación superior continúa siendo insuficiente y consideró necesario fortalecer la coordinación entre universidades públicas y el Gobierno federal.

También planteó impulsar una mayor orientación vocacional para que parte de la demanda pueda dirigirse hacia licenciaturas que actualmente registran menor número de aspirantes.

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