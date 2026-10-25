Encienden figuras monumentales por el Festival de las Ánimas 2026 en Mérida

El parque de San Juan se convirtió en punto de encuentro para alrededor de ocho mil personas durante el inicio del Festival de las Ánimas 2026, con el encendido de figuras monumentales alusivas a las tradiciones del Día de Muertos.

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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada encabezó el encendido de las estructuras tridimensionales, entre las que destacan calaveras y ánimas de hasta cuatro metros de altura.

Durante la inauguración, el público también disfrutó del espectáculo Coco, basado en la película animada que aborda las tradiciones del Día de Muertos en México. La presentación formó parte de las actividades con las que el municipio dio inicio a esta celebración cultural.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre, con acceso de las 18:00 horas a la medianoche. El parque de San Juan se ubica entre las calles 62 y 64, así como 67-A y 69-A, por lo que las figuras podrán visitarse durante las próximas semanas en el primer cuadro de Mérida.