Continúa la búsqueda de “El Chikis” luego del hundimiento de una embarcación en Celestún

La embarcación pesquera Negrita IV se hundió durante la madrugada del lunes 19 de octubre en aguas frente a las costas de Celestún, Yucatán, presuntamente a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

De las cuatro personas que viajaban a bordo, tres fueron rescatadas con vida, mientras que un pescador permanece desaparecido.

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De acuerdo con el aviso de emergencia marítima de la Secretaría de Marina (Semar), el rescate de los tres tripulantes se realizó alrededor de las 7:40 horas del lunes, luego del hundimiento de la embarcación.

Sin embargo, Francisco Chan Pat, conocido como “El Chikis”, continúa desaparecido, por lo que se mantiene la búsqueda para dar con su paradero.

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Familiares y personas cercanas al pescador mantienen la esperanza de encontrarlo, mientras solicitan el apoyo de las embarcaciones que naveguen por la zona para que reporten cualquier información que contribuya a su localización.

El llamado es a comunicar cualquier posible avistamiento a las autoridades correspondientes, sin poner en riesgo la seguridad de las tripulaciones que participen en las labores de búsqueda.