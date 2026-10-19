Anuncian afectaciones al suministro de agua en Motul este 20 de octubre; recomiendan almacenar

Habitantes de Motul, Yucatán, podrían registrar problemas en el suministro de agua potable este martes 20 de octubre, debido a trabajos programados en la planta de abastecimiento del municipio, informó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Motul.

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De acuerdo con el aviso difundido por el Ayuntamiento, la baja presión comenzará a partir de las 8:00 de la mañana y tendrá una duración estimada de 24 horas, por lo que las afectaciones podrían extenderse hasta la mañana del miércoles 21 de octubre.

La dependencia explicó que la disminución en la presión del suministro se debe a trabajos de aforo en la planta de agua potable, los cuales forman parte del proyecto de rehabilitación de estas instalaciones.

¿A qué hora comenzará la baja presión de agua en Motul?

Según la información oficial, las afectaciones están previstas para iniciar a las 8:00 horas del martes 20 de octubre, con un periodo estimado de 24 horas.

Las afectaciones en la presión podrían extenderse hasta la mañana del miércoles 21 de octubre.

Esto significa que el servicio podría presentar baja presión hasta las 8:00 horas del miércoles 21 de octubre, siempre que las labores concluyan dentro del tiempo programado.

El organismo operador no especificó cuáles serán las colonias o sectores con mayores afectaciones, por lo que el aviso está dirigido de manera general a la población del municipio.

Recomiendan almacenar agua ante trabajos en planta de Motul

Ante esta situación, el SMAPAM recomendó a los habitantes almacenar agua con anticipación y tomar las precauciones necesarias para cubrir sus necesidades durante el periodo de baja presión.

Los trabajos forman parte del proceso de rehabilitación de la planta de agua potable, aunque el organismo no proporcionó mayores detalles sobre las intervenciones que se realizarán.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han anunciado una disminución en la presión del servicio, sin confirmar una suspensión total del suministro.

JGH