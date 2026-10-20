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Yucatán / Mérida

Dan seguimiento a doña Josefina tras su protesta en Mérida: recibe atención médica y psicológica

El Gobierno de Yucatán informó que doña Josefina acudió al Issste Lindavista y luego por voluntad propia al Hospital Psiquiátrico.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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Josefina Ramos recibe atención médica en clínica del Issste en Mérida
Josefina Ramos recibe atención médica en clínica del Issste en Mérida / Especial

La señora Josefina Ramos González recibió atención médica este lunes en la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano Mérida Lindavista, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), informó el Gobierno de Yucatán.

De acuerdo con la información oficial, la atención se brindó a solicitud de la propia mujer, como parte del seguimiento a los planteamientos que realizó la semana pasada. Durante su visita, fue valorada por personal médico y especialistas de la unidad.

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Al concluir la consulta, recibió las indicaciones médicas correspondientes y se retiró de las instalaciones.

Posteriormente, Josefina Ramos González acudió por voluntad propia al Hospital Psiquiátrico para recibir atención, precisó el Gobierno estatal.

Por respeto a la privacidad de la paciente, el Issste indicó que no dará a conocer detalles sobre su estado de salud.

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Asimismo, señaló que la atención permanece abierta y que tanto el Gobierno de Yucatán como las instituciones federales continuarán disponibles para recibirla cuando ella así lo decida.

El pronunciamiento se da tras los planteamientos que Josefina Ramos González expuso la semana pasada, los cuales motivaron el seguimiento institucional para brindarle atención médica.

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