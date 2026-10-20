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Reabren la carretera Mérida-Progreso este martes tras concluir los trabajos de la SICT

El tránsito vehicular en la carretera federal Mérida-Progreso se reanudará tras meses de trabajos.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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Retornará el flujo vehicular en la carretera Mérida-Progreso
Retornará el flujo vehicular en la carretera Mérida-Progreso / Especial

La circulación vehicular en la carretera federal Mérida-Progreso será restablecida este martes 20 de octubre, a partir de las 6:00 de la mañana, luego de que concluyeran los trabajos de reconstrucción del puente ubicado en el kilómetro 34.1 del cuerpo B, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La dependencia federal dio a conocer que las labores finalizaron la tarde-noche del lunes, con la colocación del señalamiento horizontal y trabajos de limpieza en la zona, como parte de las acciones previas a la reapertura de la infraestructura.

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Con la conclusión de estos trabajos, el tramo quedará nuevamente habilitado para el tránsito vehicular, lo que permitirá restablecer la circulación en una de las principales vías de comunicación entre Mérida y el puerto de Progreso.

La carretera es utilizada diariamente por automovilistas, transportistas y personas que se trasladan hacia la zona costera, por lo que la reapertura permitirá recuperar el tránsito en este punto de conexión.

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Ante el restablecimiento de la circulación, la SICT recomendó a los conductores mantenerse atentos a los señalamientos viales y respetar las indicaciones de las autoridades al transitar por la zona.

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