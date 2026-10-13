Layda Sansores destaca economía y salud en Campeche en el Martes del Jaguar 200

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, celebró la emisión número 200 de su programa semanal Martes del Jaguar.

A lo largo de sus cinco años de trayectoria, el espacio televisivo y digital se ha consolidado como la plataforma principal del Gobierno de Campeche para difundir acciones gubernamentales

Destacan sector económico y de salud

La estrategia de reactivación y diversificación económica impulsada en Campeche ha fortalecido el mercado laboral mediante el consumo y empleo local. Adicionalmente, la inyección de recursos a través de créditos ha beneficiado a numerosas micro, pequeñas y medianas empresas en la entidad.

MARTES DEL JAGUAR | T6 CAPÍTULO 7 | 13-OCTUBRE-2026 https://t.co/JoWmpA4wTx — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 14, 2026

Y es que durante septiembre se generaron más de 2 mil 464 empleos formales, así lo señaló durante el programa el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury.

Mientras que el abasto de medicamentos oncológicos para adultos alcanza el 94%, mientras que el suministro general supera el 86%, de acuerdo con los indicadores presentados sobre el IMSS-Bienestar.