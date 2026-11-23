Tras una audiencia que se prolongó por casi 15 horas, la jueza Guadalupe Hernández González impuso prisión preventiva justificada a Ricardo Bahena Ulloa, conocido como Ricky, por su probable responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado jueves 19 de noviembre en la carretera Mérida-Progreso, donde una joven identificada como Natasha perdió la vida durante una colisión múltiple.

La medida cautelar permanecerá vigente durante todo el proceso penal, relacionado con la carpeta de investigación 675/2026. La juzgadora también calificó como legal la detención del imputado, al considerar que se actualizó el supuesto de flagrancia inmediata.

Noticia Destacada Encuentran sin vida a hombre de 44 años en hotel del Centro de Mérida

La Fiscalía General del Estado formuló imputación por los delitos de homicidio cometido en agravio de Natasha Parra Sacramento, dos cargos de lesiones y tres de daño en propiedad ajena, todos señalados como cometidos por culpa. El accidente ocurrió cuando el imputado conducía un automóvil Mazda rojo y se vio involucrado en el choque múltiple.

Durante la audiencia, Bahena Ulloa, previa consulta con su defensa, se reservó el derecho a declarar sobre los hechos. Además, solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo jueves 26 de noviembre, a las 8:30 horas, en la sala 3 del Centro de Justicia Oral de Mérida.

Noticia Destacada Hallan sin vida a hombre en situación de calle cerca del Cotolengo, en Mérida

Por otra parte, la jueza ordenó enviar un oficio al Centro de Reinserción Social (Cereso) para que se realice una valoración médica al detenido y se remitan los resultados. También dispuso que se le permita el acceso y contacto con su médico psiquiatra tratante.