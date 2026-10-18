Católicos de Champotón celebran el Domingo Mundial de las Misiones 2026

En Champotón, los católicos celebraron el Domingo Mundial de las Misiones (Domund) 2026, para ellos hubo marchas alusivas portando banderas en color azul, Oceanía; amarillo, Asia; verde, África; rojo , América y blanco, Europa.

El evento organizado por la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes comenzó alrededor de las 10:00 horas con una caminata alusiva, la cual partió a la altura del corredor turístico Chen Pec.

Noticia Destacada Niños de catequesis protagonizan desfile por el Día Mundial de las Misiones en Hoeplchén

Luego tomó parte de la calle 28 con dirección a la sede parroquial donde se llevó a cabo una misa dominical a cargo del párroco Martín Mena Carrillo. Mena Carrillo explicó que este año se celebran 100 años de la creación de esta institución conocida como Domund, instituida, — explicó — por el Papa Pio 11 en el año 1926, “Esta fecha Jesús nos hace recordar la tarea que ha confiado a sus discípulos. Todos los que estamos aquí, excepto los que aún no están bautizados, fuimos hechos discípulos de Jesús”. concluyó.

El evento de corte religioso se llevó a cabo en otras parroquias y capillas de la cabecera como Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Goretti y Guadalupe.