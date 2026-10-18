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Católicos de Champotón celebran el Domingo Mundial de las Misiones 2026

Feligreses de Champotón participaron en una caminata y una misa por el Domingo Mundial de las Misiones 2026, que este año conmemora el centenario de su institución.

Por Jorge May Sosa

18 de oct de 2026

1 min

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La actividad organizada por la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes comenzó en el corredor turístico Chen Pec y concluyó con una celebración religiosa encabezada por el párroco Martín Mena Carrillo
La actividad organizada por la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes comenzó en el corredor turístico Chen Pec y concluyó con una celebración religiosa encabezada por el párroco Martín Mena Carrillo / Jorge May Sosa

En Champotón, los católicos celebraron el Domingo Mundial de las Misiones (Domund) 2026, para ellos hubo marchas alusivas portando banderas en color azul, Oceanía; amarillo, Asia; verde, África; rojo , América y blanco, Europa.

El evento organizado por la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes comenzó alrededor de las 10:00 horas con una caminata alusiva, la cual partió a la altura del corredor turístico Chen Pec.

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Luego tomó parte de la calle 28 con dirección a la sede parroquial donde se llevó a cabo una misa dominical a cargo del párroco Martín Mena Carrillo. Mena Carrillo explicó que este año se celebran 100 años de la creación de esta institución conocida como Domund, instituida, — explicó — por el Papa Pio 11 en el año 1926, “Esta fecha Jesús nos hace recordar la tarea que ha confiado a sus discípulos. Todos los que estamos aquí, excepto los que aún no están bautizados, fuimos hechos discípulos de Jesús”. concluyó.

El evento de corte religioso se llevó a cabo en otras parroquias y capillas de la cabecera como Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Goretti y Guadalupe.

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