Peligro en Calkiní: Feligreses temen colapso del campanario de la parroquia de la Concepción

Feligreses exigen la rehabilitación del campanario de la parroquia de la Concepción, debido a que la estructura presenta movimientos cada vez que se acciona la campana, lo que ha generado preocupación entre los habitantes ante el riesgo de un posible colapso.

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De acuerdo con vecinos del sector, cada vez que la campana es tocada, el campanario se mueve de manera considerable, situación que provoca temor entre los fieles y residentes de la zona. La estructura, construida hace varias décadas con piedra, cal y sascab, ha resentido el paso del tiempo y requiere una intervención urgente para garantizar su estabilidad.

La problemática no es nueva, pues desde hace tiempo se ha advertido sobre el deterioro que presenta esta histórica construcción religiosa. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado trabajos de rehabilitación o reforzamiento que permitan reducir los riesgos, a pesar de que el inmueble es frecuentemente concurrido durante celebraciones religiosas y horas santas, cuando la campana es utilizada para convocar a la feligresía.

Los habitantes señalaron que la principal preocupación es que el campanario pudiera desplomarse de manera inesperada, ocasionando daños materiales o incluso lesiones a personas que acuden al templo o transitan por sus alrededores. Por ello, consideran indispensable actuar de manera preventiva para evitar una tragedia. Como referencia, recordaron lo ocurrido en la parroquia de San Luis Obispo, donde desde hace más de un año continúan los trabajos de reconstrucción tras los daños sufridos en su estructura.

Ante este panorama, integrantes de la comunidad católica y vecinos del barrio han comenzado a organizarse para impulsar las gestiones necesarias que permitan rehabilitar o, en su caso, sustituir el campanario. El objetivo es preservar este importante símbolo religioso y cultural que forma parte de la historia del barrio de la Concepción.

Asimismo, señalaron que, debido a la antigüedad de varias capillas y templos de la zona, es necesario realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, ya que muchas de estas construcciones presentan deterioro en fachadas, techumbres y otros elementos estructurales.

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JGH