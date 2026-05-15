Diócesis de Campeche alerta por fraudes religiosos; venden falsos paquetes católicos de hasta 4 mil pesos

Luego de los reportes de estafas a nombre de parroquias y de sacerdotes en Ciudad del Carmen, la Diócesis de Campeche llamó a todos los decanatos en el Estado a prevenir cualquier situación que pueda afectar la economía de los fieles de la Iglesia Católica.

El vocero de la Diócesis de Campeche, Marco Antonio Martínez, confirmó que hasta ahora solo en la Isla se han registrado alertas que el propio Decanato del Carmen dio a conocer.

Esto resalta luego de los alertamientos en dicho municipio, donde se detectó que la agrupación “Movimiento Católico del Sur” ofrece paquetes de material religioso con un valor de cuatro mil 200 pesos a los creyentes, con pagos quincenales de 300 pesos.

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El modo de operación es simple: los estafadores promocionan el material a nombre de las parroquias o nombres de sacerdotes que radican en Carmen, situación por la que el Decanato alertó a los creyentes a evitar afectaciones, pues la Iglesia no está vinculada con estas promociones.

Alertamientos 2024-2025

De acuerdo con información del perfil oficial de la Diócesis de Campeche de redes sociales, en los últimos dos años se han reportado, cuando menos, cinco intentos de fraude o perfiles falsos a nombre del exobispo Monseñor Francisco Gónzalez González o el Administrador Diocesano, Marcos Rubén Cohuó Muñoz.

Los registros en cuestión son de septiembre de 2024, agosto de 2024, octubre de 2024, julio de 2025 y marzo de 2025, donde el modo de operación era contactar a los feligreses para obtener algún tipo de beneficio.

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Católicos en Campeche

Algunos de los Decanatos de la Diócesis son el de San Francisco y el de San Román, ambos en la capital; Carmen, con sede en el Santuario Mariano; Maya-Norte, entre los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Hopelchén, así como el de Champotón, Escárcega y Candelaria.

En Campeche la religión católica es la que mayor número de creyentes registra; de acuerdo con el Inegi, prácticamente seis de cada 10 personas profesan esta corriente eclesiástica, al considerar que, de 928 mil 363 habitantes, 558 mil 124 la practican.