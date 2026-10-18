Vecinos de Champotón denuncian encharcamientos en calle de la colonia La Cruz

"Han pasado más de cuatro meses y las autoridades locales no han hecho nada al respecto, pues la calle 14 en la colonia La Cruz sigue en las mismas condiciones".

Así lo externaron algunos moradores de este lugar, quienes, aunque por ahora han descartado cerrar la calle, dijeron que han comenzado a perder la paciencia ante esta situación.

Noticia Destacada Hartos de inundaciones y accidentes, vecinos bloquean calle con ramas en Champotón

A la lista se suman varias afectaciones, es el caso de las aguas estancadas, los accidentes tanto en vehículos, motos y transeúntes, así como malos olores, lodo y banquetas repletas de verdín.

Sandra Rubí Uc de la Luz, Jesús Morales Cruz, Rubén Morales, Ramiro López y Norma Escamilla pidieron la intervención del Ayuntamiento de Champotón para que actúen lo más pronto posible antes de que ocurra una desgracia.

“Más de cuatro meses que tenemos el agua acá. No hemos cerrado porque vamos a afectar a los negocios, pero ya no estamos cansando. Somos pacíficos, pero siempre hay un límite” destacó Norma Escamilla al Por Esto!

Por cuarta ocasión se acudió a este lugar para abordar este tema, ya que vecinos del lugar dijeron estar cansados de esta problemática sin resolver. Insisten en comentar que la solución está en darle un declive a la calle para que el agua no quede estancada.