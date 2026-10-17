Hartos de inundaciones y accidentes, vecinos bloquean calle con ramas en Champotón

Con la finalidad de evitar más accidentes y para que las autoridades intervengan, vecinos colocan ramas en el cruce de la calle 16 con 19 en la colonia Plan Chac.

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Desde el lugar, algunos vecinos como Sara Hidalgo, María de los Ángeles, Kenia Selene y Roger Lira explicaron que las rejillas pluviales se encuentran colapsadas, situación que ha provocado una serie de accidentes, entre ellos motocicletas y automóviles averiados.

"Demasiados años de vivir así. Siempre la calle y las rejillas rotas. No tenemos un pozo de absorción bien hecho; desde que lo hicieron lo dejaron a medias. Y ya tuvimos un accidente", explicó Sara Hidalgo.

Señalaron que el problema se vuelve más grave cuando las lluvias ocasionan que el cruce quede completamente cubierto de agua, lo que dificulta la visibilidad. Ante ello, solicitaron, a corto plazo, la reparación de las rejillas, la implementación de un sistema que permita drenar el agua acumulada y la realización de trabajos de desazolve.

Como medida a mediano plazo, propusieron realizar trabajos de nivelación de la calle, al considerar que las características actuales de la arteria contribuyen a la acumulación de agua cada vez que se presentan las lluvias. Dijeron que no van a retirar las ramas porque, de hacerlo, podrían ocurrir más accidentes en la zona; por ello, esperan que las autoridades competentes atiendan esta problemática.

JGH