¡Entre lodo, verdín y baches! Se hunde en el abandono la colonia “Lázaro Cárdenas” en Champotón

En plena temporada de lluvias, la calle 14 A entre 37 y 35 luce entre baches, lodo y verdín en la colonia “Lázaro Cárdenas” en Champotón.

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Así lo externaron algunos moradores del lugar, quienes atribuyeron esta situación a dos factores: la nula intervención de las autoridades y el estancamiento de agua derivado de una mala planeación.

Eduardo Contreras comentó que el malestar es tanto para conductores como para peatones, pues las condiciones en las que se encuentra el pavimento afectan la movilidad.

“Al no tener un buen declive, el agua se estanca y genera el verdín. Mientras tanto, los baches se siguen multiplicando con el paso de vehículos. Nada de que la vengan a reparar”, añadió.

Tras un recorrido por este sector, otros moradores comentaron que sobre la calle 37 construyeron un pozo de absorción, el cual aseguran que no está cumpliendo con su función, ya que el agua se sigue estancando en esta zona.

JGH