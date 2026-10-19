Alerta en la Sonda de Campeche: Reportan presunto incendio en plataforma marina de Pemex

Un video difundido este lunes 19 de octubre en redes sociales generó alerta por un presunto incendio en la plataforma marina Abkatún H, de Petróleos Mexicanos, ubicada en la Sonda de Campeche, frente a la zona de Ciudad del Carmen. Las imágenes muestran llamas de gran tamaño en una estructura petrolera, aunque todavía no se ha confirmado que correspondan a dicha instalación.

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En la grabación, de aproximadamente 11 segundos, se observa una intensa luminosidad anaranjada y una columna de humo que se eleva desde una estructura situada en el mar. El material comenzó a circular acompañado de mensajes que advertían sobre una supuesta emergencia en las instalaciones petroleras.

De acuerdo con los reportes difundidos en X, embarcaciones y unidades de apoyo presuntamente se dirigían hacia la plataforma para atender el incidente. Sin embargo, no se ha confirmado el desplazamiento de equipos de emergencia, ni existen datos verificados sobre trabajadores lesionados, evacuaciones o daños materiales.

¿Qué muestra el video del presunto incendio en Abkatún H?

Las imágenes permiten observar fuego en una estructura marítima, pero no muestran el momento de una explosión, pese a que algunas publicaciones utilizan ese término para describir lo ocurrido.

Tampoco se distinguen elementos que permitan identificar con certeza el nombre de la plataforma o establecer cuándo fue grabado el video. Por ello, aún no es posible determinar si corresponde a un incidente reciente en Abkatún H o a imágenes de otro acontecimiento.

La presencia de llamas tampoco permite establecer por sí sola si se trata de un incendio accidental o de una operación de combustión controlada de gas, una práctica que puede realizarse en instalaciones petroleras.

Pemex no ha confirmado el presunto incendio en la Sonda de Campeche

Hasta la revisión realizada este lunes, Pemex no había difundido un comunicado que confirmara un incendio o explosión en Abkatún H.

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El antecedente más reciente relacionado con el complejo Abkatún-Pol-Chuc corresponde al 9 de octubre, cuando Pemex informó que había detectado una fuga en un ducto de la plataforma Chuc-1, cuya reparación, según la empresa, concluyó el 6 de octubre.