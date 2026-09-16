Pemex repara ducto de Ek Balam tras derrame en la Sonda de Campeche; descarta riesgo para costas

Petróleos Mexicanos, Pemex, informó que concluyeron los trabajos de reparación en la sección dañada de un ducto submarino del campo Ek Balam, luego de la fuga de hidrocarburos detectada el pasado 10 de septiembre frente a las costas de Campeche.

Noticia Destacada Pemex contiene derrame frente a Ciudad del Carmen y descarta llegada de crudo a las costas

La petrolera instaló una envolvente metálica especializada sobre la parte afectada de la tubería y realizó pruebas de resistencia a la presión interna. De acuerdo con el comunicado, los resultados fueron satisfactorios, por lo que la reparación habría quedado concluida.

El incidente fue reportado a unas 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, en un ducto que transportaba hidrocarburos procedentes de cinco plataformas. Tras detectar la fuga, Pemex despresurizó la línea, cerró las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos y dejó el ducto sin flujo para detener la emanación de crudo. La petrolera no informó la cantidad de hidrocarburo derramado ni la extensión oficial del área afectada.

Los trabajos fueron atendidos por el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina y otras instituciones federales. En la zona se desplegaron personal y equipo para contener el hidrocarburo, vigilar las plataformas y dar seguimiento a la línea costera del Golfo de México.

Aunque Pemex sostuvo que no existe riesgo de que los hidrocarburos lleguen a las costas, reportes difundidos tras el incidente señalaron que una plataforma de monitoreo satelital calculó una mancha de aproximadamente cuatro kilómetros cuadrados. Los modelos de desplazamiento disponibles entonces indicaban que avanzaría hacia el oeste y que era poco probable que alcanzara la costa o alguna zona sensible.

Pemex aseguró que mantuvo vigilancia tanto en el área de plataformas como en la costa y reiteró que, hasta el último reporte, no se había identificado riesgo de llegada de crudo a las playas.

La empresa anunció que continuará con su programa de inspección y revisión de ductos e instalaciones petroleras, aunque no detalló cuándo volverá a operar la línea reparada ni presentó una estimación pública del volumen de crudo liberado durante el incidente.

JGH