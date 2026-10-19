Trump sí ha planteado participar en Pemex pero Presidenta de México niega presión para detener a políticos presuntamente ligados al narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de ampliar la participación de empresas estadounidenses en proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque aclaró que no ha solicitado activos de la petrolera a cambio de un acuerdo comercial.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria también negó que Trump le haya exigido detener o entregar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales como condición para alcanzar acuerdos comerciales.

Sheinbaum explicó que las conversaciones telefónicas entre ambos mandatarios han abordado temas energéticos, de seguridad y comercio, pero sostuvo que no existen condicionamientos como los señalados en algunas versiones periodísticas.

¿Qué pidió Donald Trump sobre Pemex y el gas natural?

La presidenta reconoció que Trump ha manifestado interés en que empresas estadounidenses participen en actividades relacionadas con la producción de petróleo en México.

Sin embargo, aseguró que cualquier colaboración deberá respetar la Constitución y las leyes mexicanas, que establecen las condiciones para la participación privada en el sector energético.

“Aquí hay una Constitución, aquí hay unas leyes, aquí no se pueden dar derechos de petróleo”, expresó Sheinbaum.

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Precisó que las compañías extranjeras pueden participar como contratistas de Pemex mediante mecanismos regulados por la legislación nacional.

Como ejemplo, mencionó a Halliburton, empresa estadounidense que mantiene una relación de varias décadas con la industria petrolera mexicana.

También confirmó que en una de las conversaciones se abordó la posibilidad de incrementar las compras de gas natural estadounidense.

No obstante, explicó que México busca desarrollar su propia producción de gas y fortalecer su infraestructura energética, que incluye cinco nuevas plantas de ciclo combinado.

La mandataria insistió en que Trump no ha condicionado expresamente la firma de un acuerdo comercial a la entrega de activos de Pemex.

Sheinbaum niega presión de Trump para detener a presuntos narcopolíticos

Al ser cuestionada sobre versiones que señalan que el Gobierno estadounidense habría exigido acciones contra políticos supuestamente relacionados con el crimen organizado, Sheinbaum rechazó que exista una petición de ese tipo.

“No, nada de eso”, respondió la presidenta al preguntarle si Trump había solicitado la entrega de presuntos narcopolíticos como parte de las negociaciones comerciales.

También aseguró que el mandatario estadounidense nunca ha utilizado el término narcopolíticos durante sus conversaciones telefónicas.

Sheinbaum reconoció que Trump ha expresado preocupación por la presencia de organizaciones criminales en algunas regiones de México, pero sostuvo que ha respondido con los resultados de seguridad de su administración.

Entre las cifras que mencionó, destacó una reducción de 62% en el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos y una disminución de aproximadamente la mitad en los homicidios, de acuerdo con los resultados que presentó.

México y Estados Unidos mantienen negociaciones comerciales

La presidenta explicó que, en materia de seguridad, uno de los principales intereses del Gobierno estadounidense es reducir el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia su territorio.

En cuanto al comercio, señaló que Trump suele plantear el tema del déficit comercial estadounidense frente a México.

Indicó que ambos gobiernos mantienen comunicación para buscar acuerdos y que sus equipos continúan las conversaciones técnicas correspondientes.

Sheinbaum agregó que las llamadas entre ambos mandatarios no tienen una periodicidad fija, pues en ocasiones hablan con intervalos de aproximadamente 15 días y otras veces transcurren hasta tres meses.

Finalmente, reiteró que su administración mantendrá la cooperación con Estados Unidos dentro del marco legal mexicano, tanto en materia energética como en seguridad y comercio.

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