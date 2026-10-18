Hospital General de Ciudad del Carmen amplía su capacidad y estrena nuevas especialidades

El Hospital General de Ciudad del Carmen, Campeche, pasó de 62 a 94 camas y amplió su capacidad de atención en áreas como pediatría, urgencias y terapia intensiva, como parte de los trabajos de rehabilitación que incluyeron la renovación de sus instalaciones y la incorporación de nuevas tecnologías.

Durante la entrega de las obras, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, señaló que el nosocomio abrió sus puertas hace 35 años y que, hace un año, comenzaron los trabajos por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de mejorar su infraestructura y ampliar los servicios médicos disponibles para la población.

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El funcionario destacó que la rehabilitación contempló trabajos estructurales, la renovación del 100 por ciento de las instalaciones y la modernización del equipamiento, con la implementación de nuevas tecnologías para fortalecer la atención médica.

Las obras se llevaron a cabo mientras el hospital mantenía sus operaciones, por lo que Svarch Pérez reconoció el apoyo del ISSSTE, el Hospital Naval y Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones que contribuyeron a la atención de pacientes durante los trabajos realizados en los quirófanos.

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Entre los cambios realizados, destacó que se duplicó la capacidad de atención en pediatría y se ampliaron las áreas de urgencias y terapia intensiva. Además, se habilitó un espacio especializado para urgencias pediátricas, con el propósito de mejorar la atención de niñas y niños.

Svarch Pérez también informó que se rediseñó el flujo de funcionamiento del hospital y se incorporó el tomógrafo más avanzado del estado, como parte de la modernización tecnológica del centro médico. A esto se suma la ampliación de la oferta pública de servicios con nuevas especialidades, entre ellas cardiología, nefrología y cardiopediatría, que anteriormente no se brindaban en el nosocomio.

Al finalizar, el director general del IMSS Bienestar reconoció la labor del personal de salud que participó en la continuidad de los servicios durante la rehabilitación, incluidos médicos, cirujanos, enfermeros, trabajadores administrativos, camilleros y demás personal que opera en el hospital.