Alerta en el Golfo: Pemex confirma nueva fuga de petróleo frente a Campeche; asegura que fue reparada

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció una fuga de hidrocarburos en un ducto de la plataforma Chuc-1, perteneciente al complejo petrolero Abkatún-Pol-Chuc, en el Golfo de México, luego de que se difundieran reportes sobre la presencia de una nueva mancha de petróleo frente a las costas de Campeche.

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De acuerdo con un comunicado emitido el 9 de octubre, la petrolera detectó el pasado día 5 una iridiscencia en la superficie marina, por lo que realizó una inspección submarina que permitió localizar un poro en la infraestructura.

Según la información oficial, la fuga fue reparada el 6 de octubre, mientras que personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizó sobrevuelos para verificar los trabajos efectuados en las plataformas Chuc-1 y Chuc-A.

Posteriormente, el 8 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Pemex efectuaron nuevas inspecciones aéreas, durante las cuales, según la empresa, no se observaron hidrocarburos en la superficie del mar, sino acumulaciones de sargazo y material orgánico.

Sin embargo, los señalamientos sobre una posible contaminación marina comenzaron antes del incidente reconocido por Pemex. Una investigación difundida el 4 de octubre, basada en imágenes satelitales del 30 de septiembre, reportó una mancha de aproximadamente 11 kilómetros de longitud, con una superficie estimada de entre 8 y 16 kilómetros cuadrados, en las inmediaciones de la infraestructura petrolera.

Esta diferencia de fechas mantiene abierta la interrogante sobre si las observaciones satelitales están relacionadas con la fuga detectada el 5 de octubre o corresponden a otro evento.

El caso ocurre semanas después de que Pemex reportara, el 10 de septiembre, otra fuga en un ducto submarino del Activo de Extracción Cantarell, frente a Ciudad del Carmen, que motivó trabajos de contención y reparación.

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Aunque la petrolera asegura que la nueva anomalía fue atendida, todavía no se ha precisado públicamente el volumen de hidrocarburos liberados ni los resultados de posibles evaluaciones ambientales. Tampoco se ha confirmado que la mancha observada mediante imágenes satelitales haya alcanzado las costas de Campeche o provocado afectaciones directas a la actividad pesquera.

JGH