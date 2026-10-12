Pemex prevé recuperar la producción petrolera en la Sonda de Campeche en 2027

A la espera de que la producción petrolera de la Sonda de Campeche se recupere en el año 2027, lo cual fue confirmado por la empresa estadounidense Weatherford, César Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), aseguró que ahora existe una nueva actitud de reciprocidad con el pueblo campechano.

Esto lo señaló al manifestar que los gobiernos del pasado, tanto del PRI como del PAN, no actuaron con equidad a favor del pueblo mexicano, al considerar que hubo un desaprovechamiento millonario de recursos que bien se pudieron utilizar para fortalecer los programas sociales.

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“En el pasado no se aprovecharon tres millones y medio de barriles de petróleo que se producían a diario, la mayoría surgida del complejo Cantarell en la Sonda de Campeche. Se desaprovechó y lapidó al no ser tratado con equidad, sobre todo para el pueblo campechano; pero ahora es otro trato, con nuevas convicciones de la empresa, y haremos un esfuerzo extraordinario para cumplir con sus requerimientos”, manifestó Ojeda Zubieta.

Asimismo, apuntó que el rescate de la producción energética en el país se inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa con el mismo dinamismo y compromiso bajo la gestión de la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es muy claro que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está empeñada en ese propósito, que es el de fortalecer la soberanía energética, algo que se está reforzando tanto en la electricidad como en el rescate de la producción petrolera, área que está a cargo de la Dirección de Exploración y Extracción —que antes se llamaba PEP—. Ahora trabajamos en pedir a las empresas contratistas de PEMEX que nos apoyen, con los recursos que tengan disponibles, en los programas sociales”, indicó el gerente de Responsabilidad Social de PEMEX.

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Ojeda Zubieta indicó que el compromiso es claro con el pueblo campechano, incluyendo cumplir con los pagos atrasados a los proveedores de servicios de PEMEX en Ciudad del Carmen, donde tras la reducción de la actividad petrolera se perdieron cerca de nueve mil empleos.

Por lo anterior, para el próximo año se espera una franca recuperación de la actividad petrolera con la puesta en funcionamiento de cinco plataformas marinas en la Sonda de Campeche, lo cual representa una inversión de 400 millones de dólares.

De esta manera, se contempla que de forma gradual se vayan recuperando los miles de empleos que se perdieron, en espera de la reactivación de dichas estructuras y del reforzamiento de la vigilancia, pues muchas de ellas han sido blanco de constantes asaltos por parte de “piratas modernos”.